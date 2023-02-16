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Парламент Норвегии одобрил пятилетнюю программу поддержки Украины на $73,7 млрд

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Стортинг (однопалатный парламент Норвегии) подавляющим большинством голосов поддержал пятилетнюю программу по поддержке Украины на 75 млрд норвежских крон ($73,7 млрд). Об этом сообщается на сайте норвежского правительства.

Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре заявил, что он очень доволен таким широким согласием по программе поддержки Украины.

«Программа по поддержке Украины рассчитана на 75 миллиардов норвежских крон в течение пяти лет с ежегодными выплатами примерно 15 миллиардов норвежских крон ($1,47 млрд)», — отметил он.

В правительстве отметили, что в презентации программы принял участие в цифровом формате президент Украины Владимир Зеленский. Оказываемая Норвегией поддержка будет распределяться в соответствии с нуждами Украины.

Ранее сообщалось, что перед обсуждением помощи Украине Зеленский поблагодарил Норвегию за последовательную поддержку и отметил, что Осло внесло «исторический вклад» и теперь готовится к долгосрочному финансированию Киева.

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