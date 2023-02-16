Центробанк объяснил рекордный рост дефицита бюджета РФ в январе «разовыми факторами»

Центробанк в своем «Обзоре рисков финансовых рынков», который был опубликован в четверг, объяснил скачок дефицита российского федерального бюджета действием «разовых факторов». Как подчеркнул регулятор, в январе бюджет был исполнен с рекордным превышением расходов над доходами именно по причине этих факторов, и в дальнейшем ситуация войдет в плановое русло.

«Значительный рост бюджетного дефицита в январе 2023 года до 1,76 трлн рублей произошел преимущественно под влиянием разовых факторов. В следующие месяцы дефицит бюджета будет формироваться согласно плановым объемам на этот год», — говорится в обзоре регулятора.

В начале февраля 2023 года Минфин сообщил о рекордном дефиците федерального бюджета РФ в январе — 1,76 трлн руб. Это в 14 раз превышает показатель за январь 2021 года и составляет более половины от всего планируемого дефицита за текущий год. Министерство объяснило увеличение показателя ускоренным возмещением налога на добавленную стоимость и резким ростом расходов вследствие ускоренного заключения контрактов. Для сравнения, ликвидная часть Фонда национального благосостояния составляет около 6 трлн руб.