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Купившая два завода IKEA российская компания «Лузалес» пообещала сохранить все рабочие места

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Максим Блинов/РИА «Новости»

Российская компания «Лузалес», ставшая покупателем двух заводов шведской компании IKEA, пообещала сохранить все рабочие места за сотрудниками этих предприятий после завершения сделки. Этот пункт был одним из ключевых условий соглашения и является приоритетным для руководства фирмы, приводит слова председателя совета директоров компании Руслана Семенюка РБК.

Общество с ограниченной ответственностью (ООО) «Лузалес» базируется в Республике Коми. По словам Семенюка, компания собирается приобрести два завода ретейлера IKEA, расположенные в Ленинградской и Кировской областях. Речь идет о фабриках в городах Тихвин и Вятка. При этом «большая часть коллектива» вышеперечисленных предприятий продолжает работать в штатном режиме.

«Посыл в том, что все люди должны быть на рабочих местах, заработная плата не должна быть сокращена. И это было одним из главных условий правкомиссии, чтобы трудящийся коллектив в этих районах жил и работал и предприятия могли дальше функционировать», — заявил Семенюк.

Он также пообещал, что вышеперечисленные заводы смогут приступить к работе уже в феврале текущего года. При этом Семенюк отказался раскрывать стоимость сделки.

16 февраля газета «Известия» со ссылкой на слова заместителя министра промышленности и торговли России Виктора Евтухова сообщила, что правительственная комиссия одобрила сделку по продаже трех заводов ретейлера IKEA на территории страны. Покупателями предприятий стали компания «Слотекс», специализирующаяся на производстве кухонных столешниц и фасадов, а также изготовитель пиломатериалов «Лузалес».

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