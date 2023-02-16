Business Insider: Россия в ближайшее время станет лидером по экспорту нефти в мире

Россия в ближайшее время станет лидером по экспорту нефти в мире. Об этом пишет издание Business Insider со ссылкой на аналитиков Bank of America.

Как уточняется в статье, приток нефти из России на мировой рынок, несмотря на санкции со стороны США и Евросоюза, спровоцировал профицит топлива.

По мнению аналитиков банка, объемы поставок нефти из России на мировой рынок стали полной неожиданностью для Запада. Аналитики допустили, что в скором времени Россия вернет позиции крупнейшего поставщика топлива на мировой рынок. Аналитики подчеркнули, что объемы поставок российской нефти уже превзошли прогнозы.

«Больший, чем ожидалось, объем экспорта нефти из России может помочь ей вернуть себе роль ведущего мирового экспортера нефти», — говорится в статье.

Решение о введении потолка цен на российскую нефть, которое приняли страны Евросоюза, G7 и Австралия, вступило в силу 5 декабря 2022 года. Потолок цен установлен на уровне $60 за баррель, после 15 января его станут регулярно пересматривать. Ограничения затронут широкий спектр услуг, связанных с морской транспортировкой нефти. В Кремле отказались принимать решение западных стран. 5 декабря также начинает работать эмбарго ЕС на морские поставки российской нефти. С 5 февраля действует запрет на импорт российских нефтепродуктов, для них также установлены ценовые лимиты – на уровне $100 и $45 за баррель. Россия ввела ответные меры на санкции Запада. С 1 февраля 2023 года в России начал действовать запрет на поставки российской нефти в страны, использующие потолок цен.