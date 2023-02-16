США предоставят Чехии $200 млн на модернизацию армии

США в рамках зарубежного военного сотрудничества предоставят Чехии $200 млн для модернизации Вооруженных сил страны, сообщает Чешское информационное агентство.

По словам американского посла в республике Бижана Сабета, эта помощь будет выделена США в качестве частичной компенсации за технику, предоставленную Чехией Украине.

«Средства предназначены для наращивания потенциала наших чешских союзников для сдерживания и защиты от возросшей угрозы со стороны России и для замены военного потенциала, который Чешская Республика предоставила или предоставит Украине», — сказал дипломат.

Осенью прошлого года США проинформировали о направлении $106 млн на модернизацию чешской армии, пишет агентство.

В прошлом году правительство Чехии одобрило программу помощи Украине, которая предполагает выделение по 500 млн крон (около €20,3 млн) ежегодно с 2023 по 2025 год. За три года эта программа обойдется Чехии примерно в €61 млн.