Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

США предоставят Чехии $200 млн на модернизацию армии

close
100%
Global Look Press

США в рамках зарубежного военного сотрудничества предоставят Чехии $200 млн для модернизации Вооруженных сил страны, сообщает Чешское информационное агентство.

По словам американского посла в республике Бижана Сабета, эта помощь будет выделена США в качестве частичной компенсации за технику, предоставленную Чехией Украине.

«Средства предназначены для наращивания потенциала наших чешских союзников для сдерживания и защиты от возросшей угрозы со стороны России и для замены военного потенциала, который Чешская Республика предоставила или предоставит Украине», — сказал дипломат.

Осенью прошлого года США проинформировали о направлении $106 млн на модернизацию чешской армии, пишет агентство.

В прошлом году правительство Чехии одобрило программу помощи Украине, которая предполагает выделение по 500 млн крон (около €20,3 млн) ежегодно с 2023 по 2025 год. За три года эта программа обойдется Чехии примерно в €61 млн.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть