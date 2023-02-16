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Швейцарская Nestle не планирует полностью сворачивать бизнес в России

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Global Look Press

Швейцарский концерн Nestle не планирует полностью прекращать бизнес-деятельность на территории России. Такое решение не противоречит ценностям компании, сообщает РИА Новости со ссылкой на слова двух представителей руководства фирмы.

В марте 2022 года руководство Nestle приняло решение приостановить экспорт собственной продукции из России и ее импорт в РФ. Однако исключением из данного ограничения стали так называемые «социально значимые» категории продуктов, а также экспорт в страны СНГ.

«У нас нет планов свернуть всю деятельность в России», — заявил финансовый директор компании Франсуа-Ксавье Рожер.

По словам главы концерна Марка Шнайдера, решение о приостановке поставок ряда категорий продукции на российский рынок «не шло вразрез» с основными приоритетами компании.

«То, о чем мы объявили в марте прошлого года, соответствует нашим ценностям и значимости продуктов питания, которые, как и медикаменты, не подпадают под санкции», — заключил Шнайдер.

25 августа агентство РИА Новости сообщило, что западные компании потеряли в общей сложности более $70 млрд из-за ухода с российского рынка. При этом руководство швейцарской компании Nestle на тот момент оценивало собственные убытки в $73,8 млн.

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