Henley & Partners: США после пандемии перестали привлекать миллионеров из России и Китая

США перестали быть «магнитом для миллионеров» из России, Китая, Индии и арабских государств после пандемии коронавируса. Об этом написало агентство Bloomberg со ссылкой на данные британской консалтинговой компании по иммиграции Henley & Partners.

По данным аналитиков организации, приток в США состоятельных граждан в 2022 году по программе миграции в страну для инвесторов сократился на 80% относительно начала 2019 года, когда коронавирус только начал распространяться по миру.

В 2014 году США находились на первом месте по числу приезжих лиц, чье состояние составляло более $1 млн. В 2022 году страна опустилась на шестую стройку. Впереди оказались ОАЭ, Австралия, Сингапур, Канада и Швейцария.

Кроме того, состоятельные американцы, по информации Henley & Partners, начали покидать Соединенные Штаты Америки «в невиданных количествах». В частности, миллионеры уезжают из Чикаго, Лос-Анджелеса и Нью-Йорка.

Накануне председатель Государственной думы Вячеслав Володин призвал задуматься о том, правильно ли предоставлять материнский капитал и льготы на ребенка женщинам, которые уезжают рожать детей в другие страны для получения гражданства и не возвращаются на родину.