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ЦБ допустил повышение ключевой ставки в 2023 году

Глава ЦБ Набиуллина: в случае реализации рисков будем рассматривать повышение ключевой ставки

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Банк России

Глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина допустила повышение ключевой ставки в 2023 году в случае реализации финансовых рисков, передает РИА Новости.

По ее словам, решение будет принято в марте.

«Но, как мы в прошлый раз посылали сигнал, в случае реализации финансовых рисков мы будем рассматривать целесообразность повышения ставки, и в этом году вероятность повышения ставки больше, чем ее снижения», — сказала Набиуллина.

По итогам заседания совета директоров 10 февраля регулятор в третий раз оставил ключевую ставку неизменной – на уровне 7,5% годовых. Ключевая ставка в 7,5% действует с 16 сентября 2022 года.

При этом позднее Набиуллина сообщила, что аналитики Центробанка (ЦБ) обновили прогноз по среднему размеру ключевой ставки в текущем году. Согласно новым данным, до конца декабря этот показатель будет находиться в диапазоне от 7% до 9% годовых.

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