Банк России продлит ограничение на снятие наличной иностранной валюты

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что ограничение на снятие наличной иностранной валюты будет продлено после 9 марта. Об этом она сообщила журналистам, передает ТАСС.

По ее словам, в настоящее время Центробанк не видит возможности для системной либерализации валютных ограничений.

Поэтому в марте ограничения для физических лиц будут продлены, уточнила Набиуллина.

8 сентября 2022 года Банк России продлил до 9 марта 2023 года введенные в марте прошлого года ограничения на снятие наличной иностранной валюты со счетов и вкладов физлиц. Разрешается снять только те деньги, которые поступили на счет или вклад до 9 марта 2022 года. Лимит на снятие составляет $10 тыс.

Ранее Ассоциация банков России (АБР) предложила повысить недекларируемый лимит на ввоз в Россию иностранной валюты в 10 раз, до $100 тыс.