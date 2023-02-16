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Набиуллина заявила, что банки должны возмещать ущерб клиентам, которых обманули мошенники

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Банк России/Facebook (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что российские кредитные организации должны отвечать перед клиентами по части возврата денег, которые украли мошенники. Об этом председатель регулятора заявила на форуме «Кибербезопасность в финансах» в Екатеринбурге, написала газета «Московский комсомолец».

В первой половине января президент Владимир Путин поручил российскому кабмину и Банку России рассмотреть вопрос создания в стране механизмов компенсации средств, похищенных мошенниками.

«Я поддерживаю инициативу президента, что банки должны отвечать перед клиентами», — заявила Набиуллина.

Глава российского Центробанка добавила, что кредитные организации в качестве продвинутых компаний с современными системами защиты должны нести определенную ответственность. По ее словам, финансовая грамотность человека не всегда может защитить его от уловок злоумышленников.

На этой неделе пресс-служба Банка России сообщила, что количество случаев хищения денег с банковских счетов в России в прошлом году сократилось впервые за 7 лет (на 15,31%) и составило 877 тыс.

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