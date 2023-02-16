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EUobserver: ЕС в рамках нового пакета санкций запретит экспорт сантехники в Россию

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Владимир Астапкович/РИА Новости

В ЕС готовятся ввести запрет на поставки в Россию высокотехнологичных товаров, сантехники и оружия для разгона беспорядков, сообщает портал EUobserver.

В рамках нового пакета санкций будет ограничен экспорт «высокотехнологичных товаров, которые могут быть использованы в российских системах вооружения» на сумму более €11 млрд в год. Речь в данном случае идет об «электронике, лазерах, радиооборудовании, программном обеспечении, авионике, морских камерах и редкоземельных минералах».

Также планируется запретить экспорт сантехники (биде, унитазы и т.д.) и полицейского оружия: водяных пушек для разгона толп во время беспорядков, электроразрядного оружия, поражающего током множество людей на большой площади одновременно, и распылителей для слезоточивого газа и других парализующих или раздражающих химических веществ.

Ранее сообщалось, что в ЕС не смогли договориться о вводе запрета на импорт российского каучука в рамках нового санкционного пакета.

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Санкции против России
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