«Известия»: выплату туристического кешбэка в России в 2023 году планируют отменить

В 2023 году программа туристического и детского кешбэка в России перестанет функционировать в режнем режиме, как это было во время пандемии коронавируса и в начале российской спецоперации на Украине, ее планируют пересмотреть или отменить. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на Центр стратегических разработок (ЦСР).

В ЦСР заявили, что на сегодняшний момент продление программы кешбэка не предусмотрено, в частности из-за того, что российская туристическая отрасль показывает рост.

Предполагается, что программу отменят из-за того, что она не является чрезмерно приоритетной, чтобы на нее выделяли средства из федерального бюджета. В Министерстве экономического развития добавили, что деньги на туристический и детский кешбэк не предусмотрены в российском бюджете на 2023–2025 годы, и назвали кешбэк временной антикризисной мерой.

Ранее сообщалось, что в России предложили сделать повышенным туристический кешбэк для молодоженов.