Bloomberg: Россия продолжает получать иностранные чипы и технологии через посредников

Россия продолжает получать доступ к иностранным чипам и технологиям через посредников, таких как Иран. Об этом агентству Bloomberg заявил высокопоставленный американский чиновник, отвечающий за регулирование экспорта чипов.

«Россия обратилась к другим странам, если вы можете себе представить партнеров Ирана и Северной Кореи, чтобы заполнить некоторые пробелы в своих закупках, которые создаются нашей продукцией, покидающей российский рынок», — сказала агентству помощник министра торговли США по управлению экспортом Тея Кендлер.

Она уточнила, что Россия использует иранские беспилотники в рамках спецоперации на Украине.

В середине июня газета The Washington Post сообщила, что власти США выясняют у американских технологических компаний, как чипы американского производства оказались установлены на российской военной технике, используемой в рамках спецоперации РФ на Украине. Расследования ведут Минторг США и ФБР. Сотрудники этих ведомств пытаются узнать у американских компаний, каким образом производимая ими электроника была поставлена Военно-промышленному комплексу России при наличии действующих экспортных ограничений. По данным издания, «следователи из разных стран идентифицировали западную электронику в обнаруженной на Украине» российской технике и военном оборудовании. Как рассказали WP в находящейся в Великобритании организации Conflict Armament Research (CAR), которая занимается отслеживанием поставок различных видов оружия и боеприпасов в зоны конфликта, большая часть этой электроники была выпущена до того, как США ужесточили экспортный контроль в отношении России в 2014 году. При этом некоторые детали были созданы не ранее 2020 года. Работники CAR, съездившие на Украину в мае 2022 года, заявили, что увидели в найденной там российской технике и средствах связи компоненты производства 70 компаний, расположенных в Соединенных Штатах и Европе.

Ранее коммерческий директор компании «Код Безопасности» Федор Дбар прокомментировал заявление министра торговли США Джины Раймондо о том, что российская армия якобы ремонтирует танки чипами от холодильников и посудомоечных машин.