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Экономист Ордов допустил рост курса евро до 90-97 рублей в 2023 году

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Global Look Press

Курсы ведущих мировых валют, включая американский доллар и евро, продолжат укрепляться к российскому рублю в ближайшие месяцы. В течение второго и третьего кварталов текущего года курс европейской валюты может вырасти до 90-97 руб., приводит слова директора Высшей школы финансов РЭУ имени Плеханова Константина Ордова «Лента.ру».

По его словам, на укрепление курса евро к рублю могут повлиять несколько факторов. Среди ключевых — усиливающиеся риски рецессии в российской экономике на фоне международных санкций, а также невыполнение плановых показателей по доходам.

«В конце первого квартала вполне может оказаться, что нарастающая рецессия и невыполнение плановых показателей по доходам может привести к тому, что курс рубля может ослабнуть в зону 90-97 рублей. Это история второго или третьего кварталов», — пояснил Ордов.

15 февраля курс евро в ходе торгов на Московской бирже (Мосбирже) превысил 80 руб. впервые с 25 апреля 2022 года. Так, в течение дневной сессии курс европейской валюты поднимался до 80,01 руб. Однако в дальнейшем котировки евро слегка ослабли — до 79,9 руб.

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