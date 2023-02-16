Фрилансеры из России вывели за рубеж в 2022 году в семь раз больше денег, чем в 2021 году

Российские фрилансеры в 2022 году перевели на карты иностранных государств в 6,8 раза больше денег, чем в 2021 году. Об этом написал журнал Forbes со ссылкой на данные специалистов сервиса для расчетов с внештатными сотрудниками Solar Staff.

Чаще всего россияне, организовывающие свою работу самостоятельно, переводили средства на карты грузинских, казахстанских и армянских банков.

В компании проанализировали данные за 2021 и 2022 год среди пользователей, которые при регистрации указывали Россию в качестве страны проживания. В 2021 году таких участников было 89 тыс., в 2022 году — 99 тыс. В 2022 году они вывели на зарубежные карты 103 млн руб. против 15 млн руб. в 2021 году.

Чаще всего фрилансеры отправляли деньги на грузинские карты — в 2022 году внештатные сотрудники отправили около 100 млн руб., что на

5325% больше относительно 2021 года. Второй по популярности — Казахстан с перечислениями на сумму 46,3 млн руб. против 1,3 млн руб. годом ранее.

Во второй половине декабря в пресс-службе Банка России сообщили, что россияне перевели за границу 1,47 трлн руб. за июль — сентябрь 2022 года. Это в 26 раз больше показателя за аналогичный период 2021 года.