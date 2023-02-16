Россия намерена исполнять обязательства по ранее выданным валютным госгарантиям в рублях

Россия будет исполнять обязательства по ранее выданным валютным государственным гарантиям в рублях. Это следует из проекта указа президента России Владимира Путина, передает агентство РИА Новости. Проект приказа подготовило Министерство финансов РФ.

Как следует из документа, исполнение обязательств России как гаранта по госгарантиям, сумма которых выражена в иностранной валюте и обязательства по которым также исполняются в инвалюте, перед бенефициарами — российскими гражданами и компаниями, а также иностранными физическими и юрлицами, зарубежными государствами, международными организациями — будут осуществляться в рублях.

«Установить, что исполнение обязательств РФ... осуществляется ‎в рублях на банковские счета, открытые в рублях», — следует из проекта приказа президента.

В пояснительной записке к документу говорится, что проект приказа подготовлен, чтобы не допустить технического дефолта при возникновении гарантийных случаев по госгарантиям. То есть из-за невозможности перечисления денег в иностранной валюте.

Требуемая к уплате по госгарантии сумма неисполненных (просроченных) денежных обязательств принципала (исполнителя по госгарантии) перед бенефициаром должна будет указываться бенефициаром в рублях по курсу ЦБ РФ на дату требования. Требования об уплате обязательств в иностранной валюте исполняться не будут.

В документе уточняется, что обязательства будут выплачиваться на рублевый счет бенефициара или третьего лица, чей счет также указан получателем обязательств.

В январе этого года президент России Владимир Путин разрешил ряду компаний не учитывать голоса акционеров из недружественных стран. 31 марта 2022 года Путин подписал указ о торговле газом с недружественными странами. Согласно указу, страны Запада для закупок топлива из России должны открыть счета в российских банках.