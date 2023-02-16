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«Ъ»: ФРГ не позволила Siemens Energy продать «Росатому» оборудование для турецкой АЭС

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Global Look Press

Федеральное управление экономики и экспортного контроля ФРГ (BAFA) не предоставило Siemens Energy требующиеся разрешения для поставки комплексного распределительного устройства (КРУЭ) для атомной электростанции «Аккую» в Турции, которую строит российский «Росатом». Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

Отмечается, что BAFA не дала разрешения на экспорт документации. В Германии также опасаются, что КРУЭ могут отправить в Россию, несмотря на то, что такое оборудование изготавливается под определенный объект.

На фоне этого Анкара инициировала переговоры с Берлином об условиях, при которых поставка оборудования могла бы состояться. Разрешение могут предоставить в том случае, если специалисты Siemens Energy смогут проконтролировать ее доставку непосредственно до АЭС «Аккую», однако это повысит стоимость строительства (сейчас оценивается в $20 млрд), рассказал один из собеседников газеты.

Ранее сообщалось, что в МИД Венгрии призвали Германию не мешать Siemens строить АЭС «Пакш».

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