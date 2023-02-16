ЕБРР сохранил прогноз падения российского ВВП в 2023 году на 3%

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) сохранил на прежнем уровне прогноз по сокращению российской валового внутреннего продукта (ВВП) в 2023 году на уровне 3% на фоне падения цен на нефть и санкций западных стран. Информацию об этом пресс-служба организации опубликовала на своем сайте.

В то же время ЕБРР сократил прогноз падения российской экономики по итогам прошлого года до 3,5% с 5%, которые организация прогнозировала в сентябре 2022 года.

«Экономика России сократилась в 2022 году меньше, чем изначально ожидалось, отчасти из-за высоких цен на энергоносители, которые частично смягчили негативное влияние от санкций», — сказано в документе.

По итогам 2024 года в ЕБРР ожидают снижение показателя российской экономики на уровне 1%.

На этой неделе «Лента.ру» со ссылкой на сообщение аналитиков рейтингового агентства «Эксперт РА» написала, что восстановительный рост экономики России может отложиться на конец 2023 года. По мнению экспертов, структурная трансформация российской экономики продолжится в 2023 году.