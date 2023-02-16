Правительство одобрило сделку по продаже заводов IKEA в России

Правительственная комиссия одобрила сделку по продаже трех заводов шведского ретейлера IKEA в России. Об этом пишет газета «Известия», ссылаясь на статс-секретаря — замминистра промышленности и торговли РФ Виктора Евтухова.

Он сообщил, что покупателями предприятий стали два крупных российских производителя — компания «Слотекс» (специализация — кухонные столешницы и фасады) и изготовитель пиломатериалов «Лузалес». По словам Евтухова, оставленные IKEA мощности продолжат функционировать в РФ, продукцию этих заводов станут реализовывать в отечественных розничных сетях.

Как отметил замминистра, важно, чтобы производства работали и развивались, были сохранены рабочие места. Новые собственники при необходимости могут рассчитывать на все возможные меры государственной поддержки, которые имеются в арсенале Минпромторга РФ, заявил он.

Евтухов также указал, что далее российская сторона и шведская компании должны будут провести сделку, ее сумма и параметры не раскрываются.

Ранее «Известия» писали, что сделку по продаже заводов IKEA в России планируют закрыть в первой половине 2023 года.

26 декабря губернатор Новгородской области Андрей Никитин анонсировал закрытие сделки по покупке фабрики IKEA. К концу прошлого года сделка находилась на финальном этапе, а ее закрытие планируется до конца первого квартала 2023 года. На данный актив претендуют «несколько конкретных интересантов».