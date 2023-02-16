Минфин США: РФ в декабре в три раза сократила вложения в американские госбумаги

В Министерстве финансов США заявили, что объем вложений Российской Федерации в американские государственные ценные бумаги в декабре 2022 года сократился в 3,3 раза по сравнению с предшествующим месяцем и составил $629 млн. Об этом сообщает ТАСС.

В ведомстве подчеркнули, что в ноябре прошлого года показатель был равен $2,092 млрд, в октябре — $2,034 млрд, а в сентябре — 2,015 млрд, в целом на уровне чуть выше $2 млрд он держится с марта.

В публикации отмечается, что в феврале 2022 года объем вложений российской стороной в госбумаги Соединенных Штатов составлял $3,753 млрд.

В декабре на долгосрочные облигации в российских вложениях пришлось $104 млн (в ноябре — $80 млн), на краткосрочные — $525 млн (в ноябре — $2,012 млрд).

Ранее глава Министерства финансов США Джанет Йеллен заявила, что договоренности стран «Большой семерки» (G7), Австралии и Евросоюза (ЕС) по согласованию «потолков» цен на нефтепродукты из России являются «кульминацией» санкционных усилий западных стран.