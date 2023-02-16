Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Минфин США: РФ в декабре в три раза сократила вложения в американские госбумаги

close
100%
Global Look Press

В Министерстве финансов США заявили, что объем вложений Российской Федерации в американские государственные ценные бумаги в декабре 2022 года сократился в 3,3 раза по сравнению с предшествующим месяцем и составил $629 млн. Об этом сообщает ТАСС.

В ведомстве подчеркнули, что в ноябре прошлого года показатель был равен $2,092 млрд, в октябре — $2,034 млрд, а в сентябре — 2,015 млрд, в целом на уровне чуть выше $2 млрд он держится с марта.

В публикации отмечается, что в феврале 2022 года объем вложений российской стороной в госбумаги Соединенных Штатов составлял $3,753 млрд.

В декабре на долгосрочные облигации в российских вложениях пришлось $104 млн (в ноябре — $80 млн), на краткосрочные — $525 млн (в ноябре — $2,012 млрд).

Ранее глава Министерства финансов США Джанет Йеллен заявила, что договоренности стран «Большой семерки» (G7), Австралии и Евросоюза (ЕС) по согласованию «потолков» цен на нефтепродукты из России являются «кульминацией» санкционных усилий западных стран. 

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть