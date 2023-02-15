США предложат своего кандидата на пост главы Всемирного банка

Глава Минфина США Джанет Йеллен заявила, что Вашингтон предложит своего кандидата на пост главы Всемирного банка вместо уходящего Дэвида Мэлпаса. Ее заявление опубликовано на сайте министерства.

Она выразила надежду на то, что исполнительный комитет ВБ проведет «прозрачный, основанный на заслугах и быстрый процесс» выборов кандидатов на пост следующего главы организации.

«Мы предложим кандидата, который возглавит Всемирный банк и продолжит его многолетнюю работу в сферах борьбы с крайней бедностью и продвижения общего процветания», — говорится в заявлении.

Йеллен также поблагодарила Мэлпаса за работу на посту главы Всемирного банка и подчеркнула, что под его руководством Всемирный банк продвинул общие приоритеты, которые заметно улучшили жизнь людей во всем мире. Министр отметила, что «мир выиграл от его решительной поддержки Украины», что Мэлпас проводил «жизненно важную работу по оказанию помощи афганскому народу» и обратила внимание на успешную деятельность организации по борьбе с климатом.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что глава Всемирного банка Дэвид Мэлпас намерен покинуть свой пост «до конца финансового года», то есть до 30 июня. Причина такого решения не называлась.