Президент Всемирного банка Дэвид Мэлпас объявил об уходе

Президент Всемирного банка Дэвид Мэлпас заявил о намерении покинуть свой пост в ближайшие месяцы, сообщает агентство Bloomberg.

Это будет досрочная отставка, которая произойдет примерно за год до официального истечения срока полномочий 66-летнего Мэлпаса, а именно «до конца финансового года», то есть до 30 июня, отмечает издание со ссылкой на заявление самого Мэлпаса.

Причина такого решения не называется.

В 2019 году Мэлпас был назначен на свой пост тогдашним президентом США Дональдом Трампом. В прошлом году он столкнулся с полемикой после того, как запутался, отвечая на вопрос на конференции о причинах изменения климата, что вызвало призывы к его отстранению. Потом Мэлпас заявил, что «действительно не был готов» к ответу, а впоследствии призвал расширить кредитные возможности Всемирного банка в том числе на климатические изменения.

На прошлой неделе министр финансов США Джанет Йеллен призвала Всемирный банк более активно расширять свой баланс и усерднее работать над мобилизацией средств для оказания помощи в решении проблем, вызванных изменением климата и пандемией коронавируса.