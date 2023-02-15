Госдеп: власти США намерены продолжать изымать российские активы

Директор управления госдепартамента по оказанию помощи другим государствам Дафна Рэнд заявила, что власти США намерены продолжать изымать активы России. Ее слова в ходе спецбрифинга, посвященного усилиям США по оказанию зарубежной помощи, передает РИА Новости.

«Мы ожидаем, что команда министерства юстиции, о которой я уже упомянула, продолжит конфисковывать активы в соответствии с законом, который был утвержден в декабре», — сказала Рэнд.

По ее словам, сейчас госдепартамент пытается понять, как лучше всего распорядиться конфискованными средствами.

Ранее представительство Швеции сообщало, что постпреды стран Евросоюза утвердили создание специальной рабочей группы по использованию замороженных активов России в интересах Украины.

До этого посол России в Великобритании Андрей Келин говорил о том, что Лондон планирует конфисковать замороженные российские активы в королевстве и готовит для этого законодательство. Пока законов, позволяющих сделать это, нет, однако их изобретением, по словам Келина, занимаются в Евросоюзе и Вашингтоне. Дипломат также указал на то, что первый случай конфискации личных активов уже произошел.