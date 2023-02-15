Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Минфине оценили возможность введения обязательного сбора со сверхдоходов бизнеса

Замглавы Минфина Сазанов: сбор со сверхдоходов бизнеса будет добровольным или обязательным

close
100%
Кирилл Каллиников/РИА «Новости»

Заместитель министра финансов России Алексей Сазанов заявил, что сбор со сверхдоходов бизнеса для пополнения государственного бюджета в формате windfall tax точно не будет реализован через действующие налоги. Его слова приводит «Интерфакс».

«Это точно не будет изменение каких-то действующих налогов — налога на прибыль, НДС», — сказал замглавы российского финансового ведомства.

По его словам, формат данного платежа необходимо обсудить с бизнесом посредством выхода с ним на консолидированную позицию.

Сазанов также отметил, что на данный момент нет четкого понимания ни о размере, ни о форме платежа.

Таким образом, по его словам, есть два варианта: добровольный платеж или введение некоего обязательного сбора, их нужно рассмотреть вместе с бизнесом.

«Это может быть обязательный платеж, (может быть. — «Газета.Ru») добровольный», — резюмировал замглавы Минфина.

Ранее издание «Ведомости» сообщало, что правительство России предложило крупному бизнесу сделать добровольный взнос в бюджет. Первый вице-премьер Андрей Белоусов заявил, что речь идет о так называемом windfall tax или налоге на непредвиденную прибыль — в 2022 году некоторые российские компании получили отличную прибыль, особенно за первые три квартала.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть