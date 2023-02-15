В Минфине оценили возможность введения обязательного сбора со сверхдоходов бизнеса

Заместитель министра финансов России Алексей Сазанов заявил, что сбор со сверхдоходов бизнеса для пополнения государственного бюджета в формате windfall tax точно не будет реализован через действующие налоги. Его слова приводит «Интерфакс».

«Это точно не будет изменение каких-то действующих налогов — налога на прибыль, НДС», — сказал замглавы российского финансового ведомства.

По его словам, формат данного платежа необходимо обсудить с бизнесом посредством выхода с ним на консолидированную позицию.

Сазанов также отметил, что на данный момент нет четкого понимания ни о размере, ни о форме платежа.

Таким образом, по его словам, есть два варианта: добровольный платеж или введение некоего обязательного сбора, их нужно рассмотреть вместе с бизнесом.

«Это может быть обязательный платеж, (может быть. — «Газета.Ru») добровольный», — резюмировал замглавы Минфина.

Ранее издание «Ведомости» сообщало, что правительство России предложило крупному бизнесу сделать добровольный взнос в бюджет. Первый вице-премьер Андрей Белоусов заявил, что речь идет о так называемом windfall tax или налоге на непредвиденную прибыль — в 2022 году некоторые российские компании получили отличную прибыль, особенно за первые три квартала.