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Минэкономразвития сообщило о снижении темпов годовой инфляции в России

Минэкономразвития: годовая инфляция в РФ замедлилась до 11,6%

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Владимир Трефилов/РИА «Новости»

Годовая инфляция в России с 7 по 13 февраля 2023 года замедлилась до 11,61% против 11,72% неделей ранее. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на обзор Минэкономразвития России о текущей ценовой ситуации.

«На неделе с 7 по 13 февраля 2023 года инфляция замедлилась до 0,18%, в годовом выражении — до 11,61%». — указывается в отчете.

Согласно данным обзора, ключевой вклад в снижение инфляции на отчетной неделе внесло замедление темпов роста цен на продовольственные товары (до 0,35% после 0,51% неделей ранее) посредством замедления удорожания плодоовощной продукции. Кроме того, сдерживающее влияние на инфляцию оказало некоторое падение цен в сегменте непродовольственных товаров при ускорении дефляции на электро- и бытовые приборы.

Ранее заместитель председателя Центробанка Алексей Заботкин спрогнозировал снижение годовой инфляции в России ниже 4% в апреле-мае этого года.

Экономист Михаил Беляев заявлял, что инфляция в России к концу 2023 года может установиться в пределах 12%, а в самом лучшем случае — на уровне 8%.

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