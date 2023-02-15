Россия запросила заседание Совбеза ООН в связи с подрывом «Северных потоков» на 22 февраля

Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский сообщил, что Россия запросила заседания Совета безопасности ООН в связи с открывшимися фактами подрыва газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2».

«В свете новой информации относительно подрыва ниток газопровода Северный поток мы запросили на 15.00 по Нью-Йорку (23.00 по Москве) 22 февраля заседание Совбеза ООН», — написал он в своем Telegram-канале.

Ранее американский журналист Сеймур Херш опубликовал результаты собственного расследования, посвященного диверсии на трубопроводах «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2». Ссылаясь на собственные источники, он обвинил США в использовании водолазов-подводников для подрыва газопровода. По его словам, решению о подрыве предшествовало «более чем девять месяцев строго секретных дискуссий, причем президент США Джо Байден лично принимал соответствующее решение.

В Белом доме опровергли данные о причастности США к подрыву «Северного потока».

В ООН заявили о невозможности проверить информацию о подрыве российских газопроводов силами США.