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В ЦРПТ исключили риски дефицита средств для потенции после прекращения поставок «Виагры»

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Depositphotos

Решение руководства американской фармацевтической компании Viatris о приостановке поставок препарата «Виагра» в форме таблеток на российский рынок не приведет к дефициту средств для потенции на основе силденафила. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ, оператор системы маркировки товаров).

15 февраля агентство «Интерфакс» со ссылкой на данные Минпромторга сообщило, что американская Viatris прекратила поставки «Виагры» в форме таблеток. При этом такое решение было принято еще в прошлом году. Однако в ведомстве также заявили о наличии необходимых технологических возможностей для выпуска данной продукции непосредственно на территории России.

«По данным системы маркировки товаров «Честный знак», рисков дефицита препаратов для повышения потенции на основе силденафила на российском рынке нет», — заявили в ЦРПТ.

В пресс-службе организации также добавили, что текущие сформированные запасы подобных препаратов на российском рынке позволяют удовлетворить спрос граждан на протяжении восьми месяцев. Кроме того, за этот промежуток времени местные аптеки могут найти альтернативных поставщиков, что поможет заместить продукцию Viatris на прилавках местных точек.

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