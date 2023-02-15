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В Минфине заявили, что налогообложение работающих удаленно из-за рубежа еще обсуждается

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Мария Девахина/РИА «Новости»

Замглавы Минфина России Алексей Сазанов заявил, что вопрос налогообложения работающих удаленно из-за рубежа сотрудников российских компаний все еще обсуждается.

«Когда выйдет законопроект из правительства, тогда и можно будет это обсуждать. А пока он не вышел, обсуждение продолжается. Вопрос не закрыт», — заявил он.

Он отметил, что ранее Минфин предложил законодательно закрепить, что сотрудники российских компаний, которые удаленно работают из-за рубежа, должны платить налоги в российский бюджет.

Сазанов добавил, что ставка налога также еще обсуждается.

«Этот вопрос по-прежнему обсуждается... Окончательного решения просто нет», — сказал он.

В конце декабря член комитета Госдумы по соцполитике Андрей Исаев заявил, что разрабатываемые в Госдуме поправки об отмене льготных налоговых режимов для уехавших из России граждан коснутся индивидуальных предпринимателей и самозанятых.

Как отметил депутат, в России ИП и самозанятые платят фактически 4-6% налога от своих доходов. Чтобы этим не злоупотребляли уехавшие за границу люди, спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил отменить для них льготные режимы, указал он.

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