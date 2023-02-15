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SWIFT: доля доллара в международных расчетах достигла минимума с февраля 2021 года

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Владимир Трефилов/РИА «Новости»

Агентство РИА Новости со ссылкой на статистику межбанковской системы SWIFT сообщило, что доля доллара США в международных расчетах в январе этого года составила 40,12%. Это минимум с февраля 2021 года, тогда показатель был на уровне 38,85%. По сравнению с декабрем прошлого года доля американской валюты в международных расчетах сократилась на 1,77 процентных пункта.

Отрицательную динамику показал и китайский юань. Его доля по сравнению с декабрем в начале 2023 года снизилась на 0,24 п.п. и составила 1,91%. Это минимум с октября 2021 года, тогда на китайскую валюту пришлось 1,85% расчетов по системе SWIFT.

Доля евро в международных расчетах, наоборот, выросла. С декабря показатель увеличился на 1,54 п.п. и достиг 37,88%. По статистике SWIFT, это максимум с октября двумя годами ранее. Тогда доля евро составляла 38,07%.

15 февраля на торгах Мосбиржи курс доллара превысил 74 рубля впервые с конца апреля и достигал 74, 01 рубля. Курс евро впервые с 25 апреля поднялся выше 80 рублей и в ходе торгов достигал 80,01 рубля.

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