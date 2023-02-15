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Путин поручил ускорить реализацию программы модернизации первичного звена здравоохранения

Президент РФ Владимир Путин поручил обеспечить ускоренную реализацию программы модернизации первичного звена здравоохранения. Об этом он заявил на церемонии открытия объектов здравоохранения в российских регионах, передает пресс-служба Кремля.

Глава государств подчеркнул, что властям предстоит еще многое сделать для повышения доступности и качества медицинской помощи — от крупных федеральных медицинских центров до районных поликлиник и ФАПов. Для этого были запущены профильный национальный проект «Здравоохранение» и ряд региональных программ модернизации первичного звена.

Путин заявил, что в этом году работа по программам модернизации будет продолжена и существует возможность их опережающего финансирования в рамках бюджетных лимитов на 2024 год.

«Мы обсуждали это с коллегами в правительстве – такая возможность у нас есть. Такой подход позволит быстрее выполнить намеченные планы, а значит – повысить доступность медицинской помощи для миллионов людей», — сказал президент.

Он попросил вице-премьера РФ Татьяну Голикову и министра здравоохранения Михаила Мурашко совместно с главами регионов взять этот вопрос на личный контроль и обеспечить ускоренную реализацию программ модернизации первичного звена.

Ранее в январе правительство России установило спецвыплаты для медиков дефицитных специальностей. Прибавку будт получать и эксперты, которые проводят сложные исследования, например, при диагностике онкологических заболеваний.

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