Росстат: ввод нового жилья в России увеличился на 18% в январе 2023 года

По итогам первого месяца текущего года объемы ввода нового жилья на российском рынке недвижимости увеличились на 18% по сравнению с декабрем 2022-го. В январе этот показатель достиг уровня 12,2 млн квадратных метров, сообщает ТАСС со ссылкой на данные Федеральной службы государственной статистики (Росстата).

«Ввод жилья на территории Российской Федерации в январе 2023 года составил 12,2 млн квадратных метров, что на 18% больше показателя аналогичного периода прошлого года», — говорится в материале.

По данным ведомства, больше всего квадратных метров нового жилья ввели в эксплуатацию в трех российских регионах. В число лидеров по этому показателю вошли Московская область, Москва и Краснодарский край. В этих регионах за январь ввели 1,1 млн кв. м, 996,7 тыс. кв. м и 906,1 тыс. кв. м соответственно.

10 февраля интернет-издание «Лента.ру» со ссылкой на данные информационной системы жилищного строительства «Наш.дом.рф» сообщило, что девелоперы в России в январе этого года возвели 3,4 млн квадратных метров жилых новостроек. Этот показатель оказался на 30% больше, чем за январь прошлого года.