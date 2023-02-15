В ЕС утвердили создание спецгруппы по использованию активов России для Украины

Постпреды стран Евросоюза утвердили создание специальной рабочей группы по использованию замороженных активов России в интересах Украины. Об этом в Twitter сообщило представительство председательствующей в ЕС Швеции.

«Послы ЕС сегодня одобрили создание специальной рабочей группы по использованию замороженных и иммобилизованных российских активов для поддержки восстановления Украины», — сказано в сообщении.

Ранее премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон заявлял, что Евросоюз создаст специальную группу для анализа правовых условий использования замороженных активов РФ.

До этого посол России в Великобритании Андрей Келин говорил о том, что Лондон планирует конфисковать замороженные российские активы в королевстве и готовит для этого законодательство. Пока законов, позволяющих сделать это, нет, однако их изобретением, по словам Келина, занимаются в Евросоюзе и Вашингтоне. Дипломат также указал на то, что первый случай конфискации личных активов уже произошел.