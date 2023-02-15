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ЦБ сообщил, что число поддельных российских банкнот и монет за год упало в 1,6 раза

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Global Look Press

Количество поддельных российских банкнот и монет по итогам прошлого года снизилось в 1,6 раза по сравнению с годом ранее и составило почти 22,9 тыс. штук. Это следует из материалов Центробанка.

Регулятор уточнил, что на 1 млн банкнот, которые находятся в обращении, в прошлом году приходилось всего четыре фальшивки. В 2021 году таковых было шесть. Показатель за 2022 год стал минимальным с 2011 года, согласно статистике ЦБ.

По данным Банка России, чаще всего в 2022 году подделывали купюры номиналом 5 тыс. руб., регулятор обнаружил 14 тыс. пятитысячных фальшивок. Меньше всего было выявлено банкнот номиналом 50 руб. – всего 30 штук. Что касается монет, то в прошлом году чаще всего подделывали 10-рублевые монеты. ЦБ обнаружил 183 поддельных монеты этого номинала. Реже всего подделывались монеты номиналом 1 руб., регулятор выявил 3 таких монеты.

Также регулятор выявил порядка 1,8 тыс. поддельных купюр зарубежных стран, что в 4,7 раза ниже показателя 2021 года.

Ранее специалист управления наличного денежного обращения Главного управления Банка России по Центральному федеральному округу Андрей Оксенчук в беседе с «Газетой.Ru» рассказал, что россиянам следует соблюдать четыре правила, чтобы не стать жертвой фальшивомонетчиков. Это «Правило места», «Правило величины», «Правило «трех П» и «Правило помощника».

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