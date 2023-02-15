Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Росреестр сообщил, что москвичи стали реже обращаться за ипотекой

Росреестр сообщил, что число ипотечных сделок в Москве за год упало на 15,3%

close
100%
Freepik.com

Число ипотечных сделок в Москве по итогам января этого года снизилось на 15,3% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года. Об этом пишет агентство ТАСС со ссылкой на статистику управления Росреестра по Москве.

Как уточнили представители ведомства, в январе 2023 года москвичи оформили свыше 7 тыс. договоров ипотечного кредитования на покупку жилья в столице. Годом ранее было заключено 8,3 тыс. ипотечных сделок.

В Росреестре подчеркнули, что статистика за январь этого года, даже несмотря на небольшое снижение, говорит о том, что спрос на ипотеку в столице остается стабильным.

«Число заключенных ипотечных договоров в январе 2023 года оказалось выше, чем в январе 2021 года на 18,9%. Тогда показатель был на уровне 5,9 тыс. Кроме того, число сделок в начале этого года превысило январские результаты всех предыдущих лет», — объяснили в Росреестре.

Как ранее сообщало агентство ТАСС, Москва в январе этого года стала лидером по объему выданных кредитов в рамках программы льготной ипотеки. Банки в столице предоставили клиентам 11,2 млрд руб. по программе льготной ипотеки под 8% годовых. Это на 17,8% превысило показатели в других российских регионах.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть