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Американская компания Viatris приостановила поставки таблеток «Виагры» в Россию

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pixabay.com

Руководство американской фармацевтической компании приняло решение приостановить поставки препарата «Виагра» в форме таблеток на российский рынок. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на соответствующее заявление Министерства промышленности и торговли (Минпромторга) РФ.

Производство лекарственного препарата силденафил, более известного как «Виагра», не локализовано на территории России. Решение американской компании о приостановке поставок данной продукции в РФ было принято еще в прошлом году, уточнили в ведомстве.

«В 2022 году ООО «Виатрис» проинформировал о приостановлении поставок препарата «Виагра» в лекарственной форме таблетки», — заявили в Минпромторге.

При этом в ведомстве также добавили, что возможность для производства данного препарата на территории России в настоящее время есть. Для реализации данной задачи, в частности, имеются необходимые технологические возможности.

«В настоящее время обеспечена технологическая возможность производства лекарственных препаратов с международным непатентованным наименованием (МНН) силденафил на территории России, в том числе по полному циклу, включая синтез фармацевтической субстанции 8 компаниями из 36-ти», — заключили в Минпромторге.

5 февраля врачи из медицинского центра Хантингтона выяснили, что прием «Виагры» и других лекарств от эректильной дисфункции может снизить риск ранней смерти у мужчин. Исследование показало, что у мужчин, принимающие данные препараты, риск смерти из-за сердечно-сосудистых заболеваний был снижен на 39%, а риск смерти от любой другой причины — на 25%.

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