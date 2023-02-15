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Евросоюз ввел «динамический потолок» цен на газ на уровне около $2 тыс. за тысячу кубов

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Global Look Press

Власти Евросоюза (ЕС) ввели так называемый «динамический потолок» цен на газ на уровне $2 тыс. за тысячу кубометров природного топлива. Мера начнет действовать с 15 февраля 2023 года в течение 12 месяцев, сообщает агентство ТАСС.

При этом реализация данного механизма будет зависеть от нескольких ключевых факторов. Коррекция цен будет запускаться, если в течение трех дней стоимость газа на нидерландском хабе TTF будет превышать планку €180 за МВт/ч и одновременно оказываться на €35 выше, чем средняя стоимость сжиженного природного газа (СПГ) на мировом рынке. При этом в случае образования дефицита природного топлива в ЕС «динамический потолок» цен на газ может быть отключен, уточняется в заметке.

«Евросоюз в среду запустил динамический потолок цен на газ на уровне €180 за МВт/ч (около $2 тыс. за 1 тыс. кубометров) <....> Постановление будет действовать в течение одного года. Еврокомиссия должна к 1 ноября 2023 года провести оценку работы механизма с учетом ситуации с поставками газа. Основываясь на результатах, она может предложить продлить его действие», — говорится в материале.

15 февраля агентство ТАСС со ссылкой на статистические данные Gas Infrastructure Europe сообщило, что объемы запасов газа в подземных хранилищах (ПХГ) стран Евросоюза (ЕС) упали ниже 66% от их суммарной вместимости. К середине текущего месяца этот показатель снизился до 71,15 млрд кубометров природного топлива.

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