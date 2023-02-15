Китайская газета «Жэньминь Жибао» сообщила, что Россия нанесла жесткий ответный удар Европе, отказавшись сотрудничать с покупателями, которые приняли решение присоединиться к потолку цен на российскую нефть в $60 за баррель.

Решение о введении потолка цен на российскую нефть, которое приняли страны Евросоюза, G7 и Австралия, вступило в силу 5 декабря 2022 года. Потолок цен установлен на уровне $60 за баррель, после 15 января его станут регулярно пересматривать. Ограничения затронут широкий спектр услуг, связанных с морской транспортировкой нефти. В Кремле отказались принимать решение западных стран. 5 декабря также начинает работать эмбарго ЕС на морские поставки российской нефти. С 5 февраля действует запрет на импорт российских нефтепродуктов, для них также установлены ценовые лимиты – на уровне $100 и $45 за баррель. Россия ввела ответные меры на санкции Запада. С 1 февраля 2023 года в России начал действовать запрет на поставки российской нефти в страны, использующие потолок цен.

Как пишет «Женьминь Жибао», Евросоюз проходит «через ужасную боль», чтобы избавиться от многолетней зависимости от российской нефти. В статье приводится статистика, которая показывает эту зависимость. В прошлом году Европа импортировала 220 млн баррелей российской нефти, в начале этого года показатель вырос втрое до 600 млн баррелей.

«Стабильно высокие цены на нефть неизбежно приводят к росту цен в Европе, что влияет на бизнес, промышленное производство и социальное обеспечение европейцев», — говорится в статье.

Согласно предварительной статистике Евростата, в январе 2023 года уровень годовой инфляции в еврозоне составил 8,5%. Это все еще намного выше целевого показателя в 2%, установленного Европейским ЦБ.

Газета подчеркивает, что попытка Европы найти альтернативных поставщиков нефти привела к тому, что топливо США, стран Ближнего Востока и Африки взлетело в цене, голос этих государств усилился на международном рынке энергетики, и увеличило расходы стран еврозоны и его бремя, усилило его зависимость от поставщиков.

лишь увеличила запрашиваемую нефтедобывающими странами (США, государства Ближнего Востока и Африки) цену и усилила их голос на международной арене, так же, как и голос транзитных стран, таких как Турция. Все это фактически умножило энергетические расходы и бремя ЕС и привело к росту его внешней зависимости от энергии.

Кроме того, Россия смогла обойти запрет нефтяных санкций Запада.

«Российское дизельное топливо больше не поступает напрямую в Европу. Вместо этого Индия или Саудовская Аравия, закупают у Москвы нефть с дисконтом, перерабатывают ее на своих заводах и продают дизельное топливо в Европу», — следует из статьи.

The Economist пишет, что наиболее опасное последствие потолка цен на российскую нефть заключается в том, что оно ускорит «разрыв связей» в мировой экономике и приведет к дальнейшему падению уровня жизни. Нефтедобывающие страны будут вынуждены включиться в политическую игру, что приведет к множеству препятствий для свободной торговли.