Bloomberg: ЕС может продлить приостановку лицензий на вещание российских СМИ

Евросоюз может включить в 10 пакет санкций в отношении России продление приостановки действия лицензий на вещание российских СМИ. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на предварительный вариант документа.

«Другие предложения включают продление срока действия лицензий на вещание средств массовой информации, контролируемых российским государством и обвиняемых в распространении пропаганды, манипулировании и искажении фактов, направленных против ЕС и его соседей», — пишет агентство.

По информации Bloomberg, Евросоюз также обсуждает введение санкций в отношении Альфа-банка, Росбанка, банка «Тинькофф» и Фонда национального благосостояния России. Помимо этого, в ЕС рассматривают запрет транзита товаров через Россию, чтобы снизить риски нарушения санкций.

16 декабря Совет ЕС принял девятый пакет санкций против РФ, в который вошла приостановка действия лицензий на вещание телеканалов «НТВ», «НТВ Мир», «Россия 1», «РЕН ТВ» и Первого канала.