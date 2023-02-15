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В Минсельхозе захотели ввести квоты на семена картофеля из недружественных стран

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Александр Кряжев/РИА «Новости»

Минсельхоз планирует вынести на подкомиссию по таможенно-тарифному регулированию вопрос о введении квот на ввоз семян картофеля и ряда иных сельскохозяйственных культур из недружественных стран. Об этом сообщила первый заместитель министра сельского хозяйства Оксана Лут в ходе совещания, написало издание РБК со ссылкой на сообщение источника.

По словам собеседника издания, вопрос о квотах на импортные семена хотят вынести на подкомиссию по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию 17 февраля.

Уточняется, что ограничения предлагают ввести с 1 января по 31 декабря 2024 года. В министерстве хотят установить квоты также на ввоз пшеницы, ржи, кукурузы, соевых бобов, рапса, подсолнечника и сахарной свеклы.

Предложения по объему квот пока не вносили. Предполагается, что мера не затронет импорт товаров, поступающих на российский рынок из стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС, Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия).

Во второй половине января министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев сообщал о планах Минсельхоза ограничивать ввоз в Россию иностранных семян.

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