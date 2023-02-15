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Глава МЭА заявил, что доходы от экспорта нефти и газа в мире составили $4 трлн в 2022 году

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Максим Богодвид/РИА Новости

Продажи нефти и газа принесли компаниям-экспортерам в 2022 году $4 трлн, но в дальнейшем их доходы от поставок энергоресурсов начнут снижаться. Об этом заявил исполнительный директор Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бироль, написало агентство Reuters.

По его словам, в 2022 году прибыль экспортеров нефти и газа заметно выросла, учитывая, что в последние годы средний доход компаний, продающих сырье и топливо, составлял $1,5 трлн.

При этом Бироль призвал страны, экономика которых в большей степени опирается на прибыль от нефтегазовой отрасли, диверсифицировать источники дохода.

«Уже нельзя просто управлять страной, экономика которой на 90% зависит от цен на нефть и газ, потому что спрос на нефть будет падать. Особенно это касается стран Ближнего Востока», — сказал глава МЭА.

На прошлой неделе генеральный секретарь Организации стран — экспортеров нефти (ОПЕК) Хайтам аль-Гайс заявил, что спрос на нефть в 2023 году окажется на уровне 102 млн баррелей в сутки (б/с), что превысит показатель до пандемии коронавируса на 1,9 млн б/с.

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