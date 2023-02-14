Ford сократит 3800 сотрудников в Европе

Американский автоконцерн Ford уволит 3800 сотрудников в Европе в ближайшие три года из-за постепенного перехода на производство электромобилей. Об этом сообщает CNBC со ссылкой на заявление компании.

Компания намерена оптимизировать штат для создания «более компактной структуры». Планируется сократить 2300 работников в Германии, 1300 — в Великобритании и 200 — в других странах Европы. Однако компания оставит около 3400 инженерных должностей в регионе, чтобы сосредоточиться на разработке новых моделей.

Ранее сообщалось, что ряд российских автодилеров начали принимать заказы на новые кроссоверы Ford Bronco Sport. Так, один из дилеров Владивостока предлагает базовый Ford Bronco Sport из Южной Кореи за 3,2 млн рублей. Кроссовер оснащается 1,5-литровым турбомотором мощностью 181 л.с.