ОПЕК незначительно понизила прогноз по добыче нефти и конденсата в России в 2023 году

Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) опубликовала февральский доклад, в котором незначительно понизила прогноз по добыче жидких углеводородов — нефти и конденсата — в России в этом году. ОПЕК ожидает, что объем добычи будет на 50 тыс. баррелей в сутки (б/с) меньше более ранней оценке организации от 17 января и составит 10,1 млн б/с. Об этом сообщает агентство РИА Новости.

В то же время ОПЕК сохранила прежней оценку соответствующих показателей в России по 2022 году. В соответствии с ней, ежедневная добыча нефти и конденсата в России увеличилась на 200 тыс. баррелей в годовом выражении и достигла 11 млн баррелей.

ОПЕК, как и в январе, отмечает, что прогнозы относительно добычи в России «подвержены высокой степени неопределенности».

Кроме того, организация пересмотрела еще два параметра в своем февральском докладе. По сравнению с январем ОПЕК снизила прогноз по добыче нефти вне организации и повысила прогноз по мировому спросу на нефть.

По оценке ОПЕК, увеличение добычи жидких углеводородов в странах, которые не входят в альянс, в 2023 году будет порядка 1,4 млн б/с, средний уровень составит 67 млн б/с.

«Это на 0,1 млн б/с меньше, чем оценивалось в январе. Причина — снижение ожидаемого объема добычи в России и США», — уточнили в ОПЕК.

Что касается мирового спроса на топливо, то оценка ОПЕК в феврале предполагает увеличение этого показателя на 2,3 млн б/с, до 101,87 млн б/с. При этом оценка по прошлому году осталась прежней — на уровне 2,5 млн б/с, или 99,6 млн б/с.

12 февраля генсек ОПЕК Хайтам аль-Гайс заявил, что спрос на нефть в 2023 году окажется на уровне 102 млн б/с, что превысит показатель до пандемии коронавируса на 1,9 млн б/с.