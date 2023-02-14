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Премьер Швеции Кристерссон: ЕС создаст группу для анализа условий использования активов РФ

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Henri Swzarc/Keystone Press Agency/Global Look Press

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон заявил в ходе пресс-конференции, что Евросоюз создаст специальную группу для анализа правовых условий использования замороженных российских активов. Об этом сообщает ТАСС.

«Почти на каждом заседании Совета ЕС речь идет об Украине... Часть этой работы теперь касается использования замороженных российских активов в странах ЕС в соответствии с международными законами и законами ЕС. Сейчас ЕС активизирует усилия по их использованию для восстановления Украины», — сказал он, добавив, что 15 февраля будет объявлено о создании группы во главе с руководителем управления внешней торговли Андерс Анлид.

Ранее российский посол в Великобритании Андрей Келин заявил, что Лондон планирует конфисковать замороженные активы России в королевстве и готовит для этого законодательство.

Практически все западные страны признают конфискацию активов любой страны абсолютно незаконной, отметил посол.

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