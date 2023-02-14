«Страна.ua»: Украина восполняет дефицит мощности в энергосистеме за счет АЭС

Украина восполняет дефицит мощности в поврежденной энергосистеме за счет АЭС и импорта электроэнергии из ЕС, заявили специалисты энергетического сектора. Об этом сообщает издание «Страна.ua».

«Этот парадокс эксперты объясняют несколькими факторами: во-первых, ростом импорта электроэнергии из Евросоюза, во-вторых, ростом производства на АЭС...», — уточнили в украинском СМИ.

Третьим фактором, позволяющим Киеву закрывать потребности в энергообеспечении, может являться рост производства электроэнергии на гидроэлектростанциях.

В декабре прошлого года Владимир Зеленский заявил, что Украина нуждается в поставках электроэнергии из Европы как минимум до конца отопительного сезона.

Ранее сообщалось, что в городах Украины организуют пункты обогрева на случай проблем с отоплением.

Также глава комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий обвинял Украину в ядерном шантаже после обстрела Каховской ГЭС