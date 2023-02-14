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Мишустин заявил, что Россия смогла не допустить негативного развития в экономике

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Алексей Никольский/РИА «Новости»

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что Россия смогла не допустить негативного развития в своей экономике. Об этом Мишустин сообщил на совещании по прогнозу социально-экономического развития Российской Федерации, передает РИА Новости.

«Удалось существенно уменьшить неизбежное в таких жестких условиях замедление динамики, а главное, поддержать в этот непростой период наших граждан и наиболее уязвимые сегменты нашей экономики», — отметил он.

Премьер также отметил, что российское правительство в своей работе будет ориентироваться на «плавное восстановление» роста экономики.

«Изменения нужно будет учесть при обсуждении возможных корректировок прогноза на ближайшие три года, ну и ориентироваться в своей работе на плавное возобновление роста экономики», — сказал Мишустин.

Ранее Михаил Мишустин на совещании со своими заместителями заявлял, что правительство собирается направить 9,5 млрд руб. на укрепление бюджетов десяти российских регионов. По словам главы правительства, выделенные деньги помогут регионам укрепить бюджеты, привести в баланс доходную и расходную части.

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