Путин обсудит с правительством основные направления налогового администрирования

Президент России Владимир Путин 15 февраля в онлайн-режиме проведет совещание с кабмином на тему налогового администрирования, передает ТАСС.

В ходе совещания с докладом выступит руководитель Федеральной налоговой службы РФ Даниил Егоров.

Ранее сообщалось, что на российские компании, работающие в сфере информационной безопасности и защиты критической инфраструктуры следует распространить нулевую ставку налога на прибыль, заявил «Парламентской газете» автор данной инициативы, член Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин.

Он отметил, что соответствующий законопроект находится на рассмотрении в Минцифры РФ.

Депутат пояснил, что на сегодняшний день подобные льготы в большей степени относятся к организациям, занятым разработкой программного обеспечения. При этом, по его словам, в нынешних реалиях на первый план выходят именно вопросы кибербезопасности и управления сложной вычислительной инфраструктурой.