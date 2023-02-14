Yle: россияне не испугались необходимости экономить

Экономика России хорошо выдерживает санкции Запада, при этом сами россияне не боятся экономить из-за роста цен на различные товары. Об этом пишет Yle, ссылаясь на опрос жителей Москвы.

«У нас в России каждые десять лет происходит какой-нибудь катаклизм. Мы к этому уже привыкли. Конечно, спецоперация коснулась всех. В финансовом плане это сказалось на нас чуть меньше, чем в психологическом», — отметили некоторые москвичи.

В публикации указали, что власти Москвы стараются поддерживать жителей столицы, защищая их от экономических колебаний. Кроме того, с учетом многочисленных санкций, которые ввели западные страны, экономика России находится в более лучшем состоянии, чем говорили ранние прогнозы. Например, в 2022 году экономика сократилась всего на 2,2%.

Некоторые опрошенные отметили, что раньше тратили на еду около 40 тыс. руб. в месяц, но в начале 2023 года эти расходы выросли до 50 тыс. руб. Однако рост расходов их не пугает, так как они научились экономить на некоторых продуктах или придерживаться сбалансированной диеты. В целом же, некоторые москвичи указали на рост коммунальных платежей и дефицит автозапчастей. К уходу западных брендов большинство отнеслось спокойно.

5 февраля главный научный сотрудник Института экономики РАН Игорь Николаев заявил, что в 2023 году цены на различные категории продуктов питания на российском рынке продолжат увеличиваться. Тенденция затронет и плодоовощную продукцию.