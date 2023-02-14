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«Инком-недвижимость»: за год «однушки» в новостройках Москвы подешевели на 5,3%

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Михаил Куравлев/РИА «Новости»

Стоимость стандартной однокомнатной квартиры в новостройках Москвы в январе этого года составила 11,27 млн руб. По сравнению с январем 2022 года «однушки» на первичном рынке столицы подешевели на 5,3% меньше, а по сравнению с декабрем прошлого года — на 3%. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на статистику агентства недвижимости «Инком-недвижимость».

В агентстве газете сообщили, что медианная стоимость двухкомнатных квартир за год стала ниже на 6,9%, цена за «двушку» на рынке столичных новостроек в январе составила 17,46 млн руб.

При этом многокомнатные квартиры потеряли в цене всего 1,1% за год, в январе такие лоты выставлялись на продажу за 50,1 млн руб.

Как ранее сообщала «Газета.Ru» со ссылкой на данные компании «Авито Недвижимость», средняя стоимость долгосрочной аренды квартир в Москве упала на 21,4% по итогам 2022 года. Средняя съемная квартира в Москве с учетом всех ценовых сегментов и всех районов города, включая центр, в январе 2023 года предлагалась за 55 тыс. руб. в месяц. По динамике спада цен на аренду жилья столица стала лидером среди крупных городов России.

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