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Посол Белоруссии Дмитрий Крутой заявил о рекордном товарообороте республики с Россией

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Министерство экономики Республики Беларусь

Объемы двусторонней торговли между Россией и Белоруссией в 2022 году выросли на 12% по сравнению с 2021 годом, сообщили заместитель председателя правительства РФ Алексей Оверчук и посол Белоруссии в России Дмитрий Крутой на заседании Группы высокого уровня Совета министров Союзного государства в Минске, сообщает РИА Новости.

«Белорусская статистика свидетельствует о том, что если брать товарооборот товарами и услугами, мы достигли знаковой цифры в $50 млрд, это новый рекорд в современной истории наших отношений», — заявил Дмитрий Крутой.

Российский дипломат отметил, что в Москве оценивают объемы двусторонней торговли несколько ниже. Согласно ним, объем российского экспорта в 2022 году составил $21,4 млрд , а импорта — $22 млрд».

Стороны подчеркнули, что в рамках Союзного государства России и Белоруссии планируется создание совместных рынков и формирование общей экономики, в рамках которой «будет осуществляться свободно движение товаров и услуг и рабочей силы».

Ранее пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков допустил, что встреча Путина и Лукашенко состоится 17 февраля.

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