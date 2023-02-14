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Кофе в магазинах несетевой розницы России подорожал на 39% за год

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Pexels

Самым подорожавшим товаром в магазинах несетевой розницы России стал кофе, который за год вырос в цене на 39%. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на данные исследования компании «Эвотор».

«Согласно продуктовому индексу «Эвотора», за год самым подорожавшим товаром в несетевой рознице стал кофе. Средние цены на молотый кофе за год выросли на 39%, а на растворимый кофе — на 38%», —отметили в публикации.

По данным аналитиков, на втором месте по росту цен оказались специи, приправы и пряности. Они за год подорожали на 35%. Третье место у фруктов и орехов в глазури, цены на которые поднялись на 33%.

В исследовании добавили, что средние цены на продукты в январе в несетевых розничных магазинах выросли на 18% по сравнению с январем прошлого года.

В середине января глава компании «Милфудс», купивший бизнес финской Paulig в России, Викас Сои, заявил, что стоимость перевозки кофе из зарубежных стран в Россию по итогам прошлого года увеличились в 5 раз. Если раньше транспортировка зерна в контейнере из Вьетнама стоила $2 тыс., то теперь — не менее $10 тыс. При этом главной проблемой при транспортировке кофейных зерен в Россию сейчас является увеличение времени, затрачиваемого на транспортировку. Логистические трудности все еще сохраняются, подытожил он.

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